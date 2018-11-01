Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию

16:23 | 6.11.2018

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе по вопросам кибербезопасности, передает РИА «Новости».



По его словам, сегодня страны ЕС все чаще сталкиваются с попытками вмешательства во внутренние политические процессы, в том числе в киберпространстве.



«Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов», — заявил он.