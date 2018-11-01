16:20 | 6.11.2018

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку. «Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать», – подчеркнул он.



Ранее Луценко упрекали в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Ее облили концентрированной серной кислотой в конце июля этого года, в воскресенье она скончалась в больнице.