Журнал People назвал актера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной в мире

15:09 | 6.11.2018

Британского актера Идриса Эльбу назвали самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People. Остальные позиции рейтинга пока не озвучиваются.



Сам 46-летний артист отреагировал на новость о победе в рейтинге с иронией. Он отметил, что сначала не поверил, а потом посмотрелся в зеркало и признал, что, пожалуй, действительно выглядит сексуально. После этого Эльба сказал, что ему всё же приятно, сообщает iz.ru.



Отметим, что Идрис Эльба известен по фильмам «Рок-н-ролльщик», «Большая игра», «Прометей» и «Тор».