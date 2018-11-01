Россия и мир
15:05 | 6.11.2018
На Чукотке группа белых медведей окружила село Рыркайпий
Отмечается, что Рыркайпий находится на берегу Северного Ледовитого океана. С чукотского языка название села переводится как «моржовый запор», или «участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:18 | 6.11.2018
Штангист из Чусового Артем Окулов завоевал золото чемпионата мира
21:12 | 6.11.2018
Губернатор Свердловской области встретился с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге
21:01 | 6.11.2018
Депутат из Екатеринбурга предложил сократить расходы на образование
20:52 | 6.11.2018
В Екатеринбурге пройдет бой между Шлеменко и Аскемом
20:46 | 6.11.2018
На постройку нового биатлонного центра в Екатеринбурге потратят 168 миллионов рублей
20:30 | 6.11.2018
В Екатеринбурге снова ожидается похолодание
18:28 | 6.11.2018
Беспилотники будут следить за сохранностью лесов Пермского края
18:19 | 6.11.2018
В Перми начинается реконструкция улицы Революции
18:00 | 6.11.2018
Останется только мороженое и печать: к 2022 году в Екатеринбурге ликвидируют ларьки
17:18 | 6.11.2018
За два месяца ИГЖН помогла вернуть жителям Пермского края 3,308 млн рублей за коммунальные услуги
17:13 | 6.11.2018
Прикамье вошло в пятерку регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных НКО
17:05 | 6.11.2018
Население Прикамья задолжало за теплоэнергию свыше 2 млрд рублей
17:03 | 6.11.2018
На Урале будут судить охотника, по ошибке застрелившего мужчину
17:00 | 6.11.2018
В Первоуральске из больницы эвакуировали 70 человек
16:20 | 6.11.2018
Следователи начали проверку в отношении бывшего кандидата в депутаты Екатеринбургской гордумы – директора ЕМУП
16:07 | 6.11.2018
В Свердловской области проходит Всероссийский турнир по самбо
15:41 | 6.11.2018
В Екатеринбурге разыскивают 11-летнюю девочку
15:16 | 6.11.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Владиславу Рябухину
14:58 | 6.11.2018
Перед судом предстанет директор компании, занимавшейся строительством социального жилья в посёлке Мартюш
14:56 | 6.11.2018
Руководство Зауралья и собственник курганского аэропорта ведут переговоры с «Аэрофлотом»
14:41 | 6.11.2018
Дорога в Чурилово будет переделана дорожниками за свой счёт
14:19 | 6.11.2018
За три дня с улиц уральской столицы вывезли 1 630 тонн снега
14:08 | 6.11.2018
Пермяков научат, как защитить себя от земельных споров
13:47 | 6.11.2018
За выходные на Среднем Урале задержали более 200 пьяных водителей
13:26 | 6.11.2018
В выходные в Перми состоялись два гандбольных матча
13:10 | 6.11.2018
В Прикамье проводятся учения
13:07 | 6.11.2018
Не спешат с увольнением: свердловскую чиновницу Глацких временно отстранили от должности
13:04 | 6.11.2018
В домах более 1100 пермских семей модернизировали систему отопления
12:58 | 6.11.2018
На Михеевском ГОКе приступили к инновационной обработке руды
12:55 | 6.11.2018
Бывшая глава Краснокамска оспорит отставку в суде
12:50 | 6.11.2018
«После недельного запоя вызывает губернатор» – голосом, напоминающим Глацких: в СМИ попала аудиозапись разговора пьяной женщины
12:45 | 6.11.2018
К концу рабочей недели в Пермь придет резкое похолодание
12:43 | 6.11.2018
Председатель свердловского избиркома Валерий Чайников возглавит аппарат губернатора
12:35 | 6.11.2018
В екатеринбургском СИЗО в прямой кишке у осуждённого нашли телефон
12:22 | 6.11.2018
В Екатеринбурге предприниматель устроил косметологический кабинет в противорадиационном укрытии
12:00 | 6.11.2018
Всероссийский турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова завершился в Екатеринбурге
11:58 | 6.11.2018
Ночью пожарные потушили заброшенное здание на улице Проезжей
11:26 | 6.11.2018
Сити-менеджер Андрей Потапов поблагодарил курганцев за терпение: «Мы пережили крупное отключение воды»
11:14 | 6.11.2018
Для борьбы с браконьерами свердловские власти купят беспилотник
10:52 | 6.11.2018
В Екатеринбурге строительную компанию оштрафовали за взятку
10:46 | 6.11.2018
Сергей Шнуров посвятил стихи свердловской чиновнице Ольге Глацких
10:34 | 6.11.2018
«Уралкалий» успешно провел очередное размещение в рамках Программы биржевых облигаций
10:08 | 6.11.2018
Рабочий день депутатов ЗакСО начался с концерта Чайковского