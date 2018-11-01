На Чукотке группа белых медведей окружила село Рыркайпий

15:05 | 6.11.2018

На Чукотке группа белых медведей с детенышами окружила село Рыркайпий, животные периодически заходят в населенный пункт, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного главы администрации села Евгению Малахову. По ее словам, через село проходит миграционный путь медведей. В настоящее время около 20 медведей – как взрослых, так и детенышей – ждут, когда установится ледовое поле. Тогда медведи отправятся в море на добычу нерп.



Отмечается, что Рыркайпий находится на берегу Северного Ледовитого океана. С чукотского языка название села переводится как «моржовый запор», или «участок суши, выступающий далеко в море и заграждающий дорогу моржам».