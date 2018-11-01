Facebook отказался показывать предвыборный ролик Трампа о «караване мигрантов»

15:01 | 6.11.2018

Социальная сеть Facebook отказалась за деньги рекламировать предвыборный ролик президента США Дональда Трампа о «караване мигрантов», идущем к южной границе Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает CNBC.



В 30-секундном видеосюжете, агитирующем голосовать за республиканцев, показан продвигающийся к американо-мексиканской границе «караван мигрантов», которых авторы ролика заочно приравнивают к криминальным элементам. Команда Марка Цукерберга сочла видео расистским и унижающим человеческое достоинство, а потому противоречащим политике компании, отмечает rg.ru.



Телеканалы NBC и Fox News поначалу транслировали ролик, однако затем также отказались от него.