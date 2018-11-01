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Россия и мир


14:56 | 6.11.2018

Замгенпрокурора РФ Александр Гуцан написал заявление об отставке

Заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан написал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА «Новости». Причиной ухода Гуцана назван его переход на другую работу.

Отмечается, что после этой отставки освободится уже третье место заместителя главы ведомства. Первое стало вакантным после гибели в авиакатастрофе Саака Карапетяна, второе – после отставки Ивана Семчишина.

© «Вечерние Ведомости»

 


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