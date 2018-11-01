Министерство финансов США опубликовало список санкций против Ирана

12:44 | 6.11.2018

Министерство финансов США опубликовало на своём сайте новый пакет санкций против Ирана, который вступает в силу 5 ноября. В заявлении говорится, что США ввели санкции против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди компаний, которые столкнулись с ограничительными мерами, – Организация по атомной энергии Ирана, 70 финансовых организаций, Национальная иранская танкерная компания и другие, передает gazeta.ru.



Как отмечает «Эхо Москвы», Трамп назвал введенные против Тегерана санкции самыми сильными из тех, которые когда-либо применялись Штатами. В Вашингтоне также обещали вводить ограничения против тех стран, которые будут пытаться сотрудничать с Ираном в обход санкционного режима.