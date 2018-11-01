Не менее 17 мигрантов погибли у берегов Испании в результате крушения двух лодок

12:40 | 6.11.2018

В понедельник, 5 ноября, у берегов Испании погибли не менее 17 мигрантов в результате крушения двух лодок. Об этом сообщила Служба спасения и безопасности на море королевства. По предварительным данным, 13 человек утонули в море Альборан, ещё четверо налетели на скалы в лодке. 40 человек удалось спасти.



С начала года через Средиземное море в Испанию прибыли более 47,5 тысяч мигрантов, пишет РИА Новости. Такие цифры приводит Международная организация по миграции. Отмечается, что из них, по данным на начало ноября, 567 человек погибли.