Депутата Верховной рады Украины задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро

12:36 | 6.11.2018

Депутата Верховной рады Украины задержали в аэропорту Праги за попытку рассчитаться поддельными евро. Андрей Лозовой хотел купить в duty free подарок маме, а в итоге оказался в полиции, передает РИА Новости. Лозовой уточнил, что был задержан, поскольку «в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству».



Как отмечает lenta.ru, перед отъездом из Киева помощник Лозового поменял деньги в одном из обменных пунктов города. Узнав о случившемся, он вернулся туда, однако «обменник» исчез. Мошенников ищет украинская полиция, в Чехии Лозового признали потерпевшим и отпустили.

