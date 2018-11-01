В Пентагоне считают, что Россия не сможет поддерживать свой потенциал

12:33 | 6.11.2018

Россия к 2035 году вряд ли сможет представлять для США такую же угрозу как сегодня, поскольку у нее не хватит сил на длительное поддержание своего потенциала, передает РИА Новости заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа Данфорда. Это, объяснил он, обусловлено неуклонно снижающимися демографическими и экономическими показателями России.



Генерал также высказал мнение, что КНР располагает более значительными возможностями, чтобы поддерживать выбранный вектор наращивания своего потенциала.