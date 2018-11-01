Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 подозрительных аккаунтов

12:28 | 6.11.2018

Facebook заблокировал работу 115 подозрительных аккаунтов накануне выборов в конгресс США, следует из пресс-релиза компании. В рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы заблокировано 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram, которые, как предполагается, используются для «скоординированного недостойного поведения», передает «Интерфакс».



Отмечается, что к руководству соцсети обратились сотрудники правоохранительных органов США и сообщили об аккаунтах с подозрительной активностью, которые могут быть связаны с иностранными организациями, сообщает gazeta.ru.