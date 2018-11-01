В российской армии за шесть лет стало в 30 раз больше высокоточных крылатых ракет

12:25 | 6.11.2018

Количество высокоточных крылатых ракет в российской армии увеличилось в 30 раз за шесть лет. Об этом сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда». При этом число носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз.



Также отмечается, что в стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники выросла до 81%, в ВКС — до 73,9%, передает gazeta.ru.