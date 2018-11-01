86 % российских компаний заявили о страхе перед американскими санкциями

12:20 | 6.11.2018

Вероятное расширение санкций США вызывает тревогу у 86 % крупных компаний в России, заявили в Институте Адизеса. В ходе исследования были опрошены 1015 руководителей крупных российских предприятий из различных отраслей, передает MK.ru. Около 14 % респондентов заявили, что санкций не боятся.



Введение новых ограничений американский Конгресс может обсудить после промежуточных выборов, намеченных на 6 ноября, напоминает ТК «Дождь».