Трамп сомневается во встрече с Путиным в Париже

12:16 | 6.11.2018

Президент США Трамп в понедельник заявил, что, вероятно, не встретится с Путиным в Париже. «Не уверен, что у нас будет встреча в Париже, вероятно, нет», — приводит AP слова Трампа. «Мы встретимся на полях саммита G20, и, видимо, затем у нас еще будет достаточно встреч», — добавил президент США.



Ранее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президенты обязательно встретятся в Париже на мероприятиях, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны, но встреча будет «на ногах» из-за формата мероприятий, передает РИА «Новости».