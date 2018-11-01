Власти РФ хотят обязать мессенджеры проверять личность пользователей

12:11 | 6.11.2018

Правительство подготовило новые правила проверки пользователей мессенджеров, в соответствии с которыми этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект соответствующего постановления.



Задача проверить информацию о регистрации будет возложена на администраторов мессенджера, сотовые операторы займутся внесением в базы данных сведений о том, какими приложениями пользуется абонент и какой уникальный код идентификации присвоен пользователю. При этом, как пишет издание, на верификацию данных о клиенте сотовым компаниям дадут 20 минут.



Как пояснил «Известиям» глава Роскомнадзора Жаров, это необходимо для создания безопасной коммуникационной среды для граждан. «Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений», — подчеркнул Жаров.