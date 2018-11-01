В российском Минобороны рассказали о перехвате самолёта-разведчика ВМС США

12:06 | 6.11.2018

В российском Министерстве обороны прокомментировали сообщения о том, что истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика США Lockheed EP-3 у границ страны, передает РИА «Новости».



Как отметили в ведомстве, Су-27 сопровождал американское воздушное судно на безопасном расстоянии. Как напоминает РБК, о «небезопасном» и «безответственном» перехвате американского ЕР-3Е Aries российским Су-27 в небе над Черным морем Шестой флот ВМС США рассказал ранее в понедельник, опубликовав видео маневра российского истребителя.