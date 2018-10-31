В Великобритании супружеская пара четыре года держала поляка в рабстве

16:56 | 2.11.2018

В Великобритании супружеская пара в течение четырех лет держала в рабстве мужчину из Польши, сообщает Daily Mail. По этому делу были арестованы 56-летняя преподавательница университета Притпал Биннинг и ее 54-летний муж Палвиндер Биннинг. При этом отмечается, что чета Биннинг очень состоятельна, стоимость их дома оценивается в 1,2 миллиона фунтов.



Как рассказал 40-летний выходец из Польши, на протяжении четырех лет он работал за «просроченную еду». У него не было туалета, а из «удобств» имелся только «пластиковый шезлонг для сна». О рабском содержании он сам рассказал после того, как оказался в медицинском учреждении. После этого семейную пару арестовали, передает НТВ.