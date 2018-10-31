Украина провела ракетные стрельбы на полигоне в Херсонской области недалеко от Крыма

16:51 | 2.11.2018

Вооружённые силы Украины выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300 на полигоне в Херсонской области. Об этом в своём Facebook информирует командование Воздушных сил ВС Украины. Отмечается, что также были проведены испытания ракет ЗРК С-125М1 и ЗРК «Оса-АКМ2».



Целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.