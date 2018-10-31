В Уфе арестовали двух фигурантов дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя

16:48 | 2.11.2018

Кировский районный суд Уфы арестовал второго фигуранта уголовного дела о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому имена арестованных официально не называются. Однако источник РИА «Новости» рассказал, что первым под стражу заключили подполковника Эдуарда Матвеева, до недавнего времени возглавлявшего отдел полиции по Уфимскому району, а вторым — бывшего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району подполковника Салавата Галиева.



Сейчас судья решает, какую меру пресечения избрать для третьего фигуранта — экс-начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павла Яромачука.



Как напоминает «Вести.ру», по предварительным данным, в ночь на 30 октября подозреваемые изнасиловали 23-летнюю сотрудницу полиции, произошло это в здании отдела по вопросам миграции. Мужчин уже уволили из органов внутренних дел, в Башкирию выехали сотрудники центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего.