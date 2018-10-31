У берегов Индонезии нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air

16:37 | 2.11.2018

Водолазы обнаружили корпус рухнувшего у берегов Индонезии Boeing авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает Detik со ссылкой на представителя ВМС, контр-адмирала Юдо Маргоно. «Фюзеляж был найден, но он практически разрушен», – заявил он. Также найдены двигатель и шасси. Маргоно уточнил, что для поднятия частей самолета на поверхность потребуется тяжелая техника.



Как напоминает РИА «Новости», самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Причины катастрофы пока не выяснены. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.