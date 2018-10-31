Всего шесть депутатов согласились отказаться от пенсионных надбавок

16:32 | 2.11.2018

Большинство депутатов пенсионного возраста не готовы добровольно отказаться от пенсионной надбавки, узнал РБК накануне рассмотрения в Совете Федерации соответствующего закона. Готовность воспользоваться новым законом и отказаться от надбавок выразили 6 опрошенных, 15 сказали, что не готовы, ещё 33 уклонились от ответа.



Всего в Госдуме 450 депутатов, из них на пенсионную надбавку могут претендовать 74 человека. Это женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 лет со стажем работы в парламенте минимум пять лет. Для них предусмотрена надбавка к пенсии в размере нескольких десятков тысяч рублей, точный размер зависит от стажа работы.