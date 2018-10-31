Глава Apple Тим Кук назвал Россию слабым для компании рынком

16:27 | 2.11.2018

Глава Apple Тим Кук заявил, что компания считает рынки России, Индии, Бразилии и Турции слабыми. Американского предпринимателя разочаровывают продажи в этих регионах, передаёт Reuters. Кук отметил, что слабые показатели в России, Индии, Бразилии и Турции подвели финансовые результаты компании, которые хоть и оказались рекордными, но все же не достигли уровня прогнозов большинства аналитиков. «Apple видит некоторую макроэкономическую слабость на некоторых развивающихся рынках», — резюмировал гендиректор.