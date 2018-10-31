Путин усомнился в необходимости строительства ВСМ до Нижнего Новгорода

16:24 | 2.11.2018

Путин поручил правительству повторно оценить целесообразность проекта по строительству первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Нижний Новгород. Об этом сообщают «Ведомости».



Для строительства ВСМ требуется 200 млрд рублей из федерального бюджета. Вся дорога от Москвы до столицы Приволжья обойдется в 621 млрд рублей. Поэтому на совещании в октябре глава государства поручил еще раз обсудить данный проект. Условием получения федеральных денег является плановая операционная безубыточность.



«Естественно, подобные мегапроекты подлежат очень тщательной выверке, тщательному согласованию, и по мере того, как меняется конъюнктура, будь то внутренняя или внешняя, производится всегда новая сверка», – сказал пресс-секретарь президента Песков.