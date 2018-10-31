Глава МИД РФ Лавров рассказал о скором выходе США из ДРСМД

16:21 | 2.11.2018

Министр иностранных дел России Лавров заявил, что решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности является окончательным и в Москве это понимают. По словам главы МИД РФ, скоро Вашингтон официально объявит об этом, передает MK.ru.



По словам Лаврова, Москва заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и готова работать над сложившейся ситуацией, сообщает govoritmoskva.ru.