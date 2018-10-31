Пассажирский лайнер Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над РФ

16:17 | 2.11.2018

Пассажирский лайнер Аir France был вынужден вернуться в пункт вылета из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. В самой компании произошедшее объяснили «компьютерной ошибкой», сообщила радиостанция Europe 1.



По словам одной из пассажирок самолета, капитан объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России, после чего развернул самолет в Париж. Капитан самолета заявил, что не сталкивался ранее с подобными ситуациями, отмечает gazeta.ru.