Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


14:35 | 2.11.2018

Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд рублей

Финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Об этом агентству «РИА Новости» заявил руководитель «Роскосмоса» Рогозин.

Он рассказал, что сумма складывается из пеней и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить ряду банков, и долгов перед «Роскосмосом». При этом последняя часть составляет 27 млрд и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра имени Хруничева выплачивает «Роскосмос» из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.

Рогозин также заявил, что долги банкам Центр им. Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:56 | 2.11.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» уличили в массе нарушений при обращении с отходами. Впереди – суд

18:39 | 2.11.2018
Пермь станет столицей фестиваля школьного спорта Содружества Независимых Государств

18:20 | 2.11.2018
МФЦ Пермского края объявляет конкурс «Придумай имя роботу»

18:08 | 2.11.2018
Устранены все недостатки в домах микрорайона Запруд для детей-сирот

17:52 | 2.11.2018
Эксперты оценят повреждения картины Сальвадора Дали

17:52 | 2.11.2018
В Перми открылся стадион при гимназии №31

17:06 | 2.11.2018
Анатолий Марчевский заявил, что все обвинения в его адрес безосновательны

16:37 | 2.11.2018
Выведение «малых» госзакупок в электронный формат позволит Прикамью дополнительно экономить бюджетные средства

16:29 | 2.11.2018
В Нижнем Тагиле в пруду нашли тело девушки

16:20 | 2.11.2018
Главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева посетит Пермь

16:07 | 2.11.2018
Погода, которая приводит к гололеду на дорогах, продержится в Зауралье еще три дня

15:58 | 2.11.2018
В ещё одной свердловской колонии открыли кафе для заключённых

15:47 | 2.11.2018
50 юных свердловчан вступили в ряды Российского движения школьников и Юнармии

15:36 | 2.11.2018
Пермякам напоминают об ответственности за снос деревьев

15:24 | 2.11.2018
Международный аэропорт «Пермь» перешел на зимнее расписание

15:12 | 2.11.2018
В середине ноября начнётся демонтаж временного ограждения «Екатеринбург Арены»

15:06 | 2.11.2018
Усиление контроля за проведением госзакупок в Прикамье позволило сэкономить около 2 млрд рублей

14:45 | 2.11.2018
В Нижнем Тагиле полиция разыскивает пропавшую без вести 24-летнюю девушку

14:45 | 2.11.2018
Шумков назвал благоприятную окружающую среду конкурентным преимуществом Зауралья

14:22 | 2.11.2018
Кольцовские таможенники задержали реле для локомотивов

14:20 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будет создана региональная база «Аэрофлота»

13:56 | 2.11.2018
Уровень собираемости взносов за капремонт в Свердловской области достиг 93,5%

13:25 | 2.11.2018
Не хватает свалок: Евгений Куйвашев предложил установить переходный период для «мусорной реформы»

13:10 | 2.11.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о подделке протокола собрания собственников квартир дома

12:47 | 2.11.2018
Пермские ЗАГСы поменяют график работы на выходные

12:34 | 2.11.2018
Цифровой трансформацией Прикамья займутся отраслевые кураторы

12:20 | 2.11.2018
В Свердловской области силы МЧС приведены в режим повышенной готовности

12:06 | 2.11.2018
В ходе повторной проверки дома на Куйбышева инспекторы снова нашли нарушения пожарной безопасности

12:06 | 2.11.2018
Пермский край получил рекордное количество президентских грантов на развитие гражданского общества

12:04 | 2.11.2018
Пермская галерея приглашает на «Ночь искусств»

11:50 | 2.11.2018
В Екатеринбурге будут судить трёх мужчин, напавших с ножами на девушек. Одна из них погибла

11:49 | 2.11.2018
В Перми заработает новый четырехсторонний перекресток

11:48 | 2.11.2018
В выходные в Перми будет снег и дождь

11:37 | 2.11.2018
Военная делегация из Сербии примет участие в учениях на Урале

11:24 | 2.11.2018
В Артёмовском Mazda сбила пенсионерку на пешеходном переходе

10:59 | 2.11.2018
За три года в Нижнем Тагиле планируют создать более 2,5 тысячи ясельных мест

10:36 | 2.11.2018
Из-за непогоды аэропорт Кургана не смог принять рейс из Москвы

10:25 | 2.11.2018
На выставке в Екатеринбурге повредили картины Дали и Гойи. Стало понятно, как это сделали

10:16 | 2.11.2018
Ночью из-за прорыва трубы затопило проспект Космонавтов

09:50 | 2.11.2018
Свердловские приставы выдворили из России 20 граждан Узбекистана

09:32 | 2.11.2018
В Невьянске двух депутатов лишили полномочий

09:17 | 2.11.2018
Минувшей ночью на улице Южной сгорел Porsche Macan

01.11.2018

23:25 | 1.11.2018
В Белоярке депутаты единогласно проголосовали против разработки карьера около коттеджных поселков

21:17 | 1.11.2018
Фестиваль Ural Music Night получил президентский грант размером 24 млн рублей

20:24 | 1.11.2018
На реализацию проекта нового зала филармонии в Екатеринбурге из областного бюджета выделят 362 млн рублей

19:30 | 1.11.2018
Екатеринбургские спасатели косили засыпанную снегом траву

19:08 | 1.11.2018
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Симбирскому на месяц

18:13 | 1.11.2018
Пермяки выбрали будущий облик фонтанов на Сибирской

18:09 | 1.11.2018
В Перми состоится второй этап краевого Кубка по фигурному катанию

18:04 | 1.11.2018
В рамках проекта «Новая поликлиника» проведен ремонт Суксунской ЦРБ



Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 