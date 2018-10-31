Рогозин заявил, что финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд рублей

14:35 | 2.11.2018

Финансовая дыра в Центре имени Хруничева составляет 111 млрд руб. Об этом агентству «РИА Новости» заявил руководитель «Роскосмоса» Рогозин.



Он рассказал, что сумма складывается из пеней и штрафов за просроченные контракты, кредитов, которые нужно выплатить ряду банков, и долгов перед «Роскосмосом». При этом последняя часть составляет 27 млрд и продолжает расти, так как фактически зарплату сотрудникам Центра имени Хруничева выплачивает «Роскосмос» из бюджета, полученного на программы, которые по тем или иным причинам не реализуются.



Рогозин также заявил, что долги банкам Центр им. Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, а штрафы за просроченные контракты — через десять лет.