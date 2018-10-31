В Китае автобус упал в реку из‐за драки водителя и пассажирки

14:30 | 2.11.2018

Перепалка водителя и пассажирки стала причиной падения городского автобуса в реку в китайском городе Чунцин. В результате инцидента погибли 13 человек. Об этом говорится в заявлении местного отделения полиции, которое цитирует РИА «Новости».



Причиной конфликта стало то, что женщина пропустила остановку и потребовала у водителя остановить автобус. Он отказался выполнить просьбу, поскольку в этот момент транспорт уже проезжал по мосту над рекой. Китаянка принялась оскорблять водителя, а затем ударила его.



Когда мужчина попытался схватить ее за руку, он потерял управление. Скорость автобуса на тот момент составляла 51 километр в час. Автобус отклонился влево, выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести.