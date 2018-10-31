В США впервые за пять лет преступника казнили на электрическом стуле

14:16 | 2.11.2018

В Нэшвилле, штат Теннесси, осужденного казнили на электрическом стуле. Последний раз электрический стул для казни применялся в США в 2013 году в Виргинии. В Теннесси его не использовали с 1960 года.



Сообщается, что 63-летний Эдмунд Загорски предпочел электрический стул смертельной инъекции в качестве менее болезненной, по его мнению, альтернативы, передает РИА "Новости".



Загорски был приговорен к смертной казни в 1984 году. Его осудили за убийство двоих человек во время сделки по продаже наркотиков.