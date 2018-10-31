Коломойский объяснил свое отсутствие в российском санкционном списке

14:04 | 2.11.2018

Украинский олигарх, бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский заявил, что его фамилия отсутствует в российском санкционном списке из-за желания президента республики Петра Порошенко подставить его, передает iz.ru.



По мнению бизнесмена, список санкций «согласовывался с украинской стороной». «Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента Украины Петра Порошенко)», — приводит его слова УНИАН.



Российские власти 1 ноября ввели санкции против 68 юридических и 322 физических лиц Украины, постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Под санкции попали металлургические, продовольственные, фармацевтические компании Украины, а также украинские чиновники, бизнесмены и политики, сообщает РБК.