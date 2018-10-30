В Канаде сняли на видео редких белых лосей

13:55 | 1.11.2018

Редких белых лосей, вальяжно переходящих трассу, сняли на видео путешественники в канадской провинции Онтарио. Женщине удалось снять на видео, как белая лосиха ведет через дорогу своего такого же белого детеныша. Лоси не спеша перешли дорогу и скрылись в лесу. Автор записи говорит, что это было «прекрасное зрелище», передает НТВ. Эти кадры за несколько дней посмотрели более 3 млн раз.



Лоси были замечены в 15 минутах езды от города Фолейет, отмечает автор видео. Пользователи восхитились красивыми животными и выразили надежду, что охотиться на них никто не будет, сообщает regnum.ru.