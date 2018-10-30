Иордания может стать следующей жертвой террористической группировки ИГ

13:32 | 1.11.2018

Следующей страной, на которую может направить свое внимание террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России), станет Иордания. Об этом сообщает The National Interest.



В статье утверждается, что, несмотря на репутацию одного из ключевых союзников США в войне с террористами на Ближнем Востоке и относительной стабильности, террористическая активность в королевстве растет с 2015 года. Последним мощным всплеском стала атака в городе Аль-Сальт в августе 2018 года, где исламисты убили четырех сотрудников сил безопасности Иордании и ранили 16 гражданских лиц, передает РБК.



Кроме того, сейчас иорданцы занимают третье место среди иностранных боевиков ИГ. Их общая численность составляет около 3 тысяч человек. Скоро игиловцы в связи с поражениями в Сирии и Ираке будут возвращаться на родину. Они представляют серьезную угрозу безопасности внутри страны. Кроме того, в Иордании находятся около 658 тысяч беженцев из Сирии. Плохие условия жизни могут подтолкнуть их к тому, что они присоединятся к радикалам, отмечает The National Interest.