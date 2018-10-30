Россия, Индия и Иран хотят создать альтернативу Суэцкому каналу

13:22 | 1.11.2018

Представители России, Индии и Ирана планируют провести в ноябре встречу для обсуждения строительства торгового коридора, который сможет стать альтернативой Суэцкому каналу, передаёт Press TV. Телеканал отмечает, что новый транспортный коридор протянется на 7200 км и станет более дешевой альтернативой Суэцкому каналу. Проект будет включать железную дорогу и водный транспорт.



«В новом проекте задействуют и железнодорожный, и водный транспорт. Товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге — в Европу», — передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал.