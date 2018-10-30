В группе компаний «Кэшбери» заявили о прекращении работы

13:18 | 1.11.2018

Группа компаний «Кэшбери» прекращает свою работу, сообщил владелец платформы Артур Варданян в видеообращении, размещенном на YouTube. Он пообещал начать возвращать долги клиентам с 2 ноября, передают «Ведомости».



«Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах «Кэшбери», «Лига аукционов» и «Кэштрейдинг» невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты... станут невозможными. 2 ноября будет произведён расчёт индивидуально по каждому пользователю в личном кабинете», — сказал Варданян.



Как напоминает govoritmoskva.ru, в конце сентября Центробанк заявил, что в деятельности компаний под брендом «Кэшбери» есть явные признаки финансовой пирамиды. Через две недели после этого Варданян сообщил, что компания уходит на перерыв до ноября и приостанавливает ввод и вывод средств.