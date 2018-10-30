Россия и мир
17:44 | 31.10.2018
В столице Ингушетии завершилась акция против изменений границы с Чечнёй
«На данном этапе Совет ингушского народа решил, что смысла в новом митинге нет. Организаторы отчитались перед народом во всем, что обещали сделать в рамках протеста: в проведении Съезда тейпов ингушского народа, Всемирного конгресса народа Ингушетии других акций. Дальше работа продолжается в правовом поле», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Магомед Муцольгов.
Напомним, акция протеста из-за ратификации договора между Чечней и Ингушетией проходила в Магасе с 4 октября. Сначала митинг был стихийным, однако вскоре власти Ингушетии согласовали его. Протестующие требовали вынести вопрос о границе между республики на референдум.
© «Вечерние Ведомости»
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