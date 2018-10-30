В столице Ингушетии завершилась акция против изменений границы с Чечнёй

17:44 | 31.10.2018

В Магасе завершилась акция против изменений границы с Чечнёй. Об этом объявили на митинге в центре ингушской столицы, передаёт «Интерфакс».



«На данном этапе Совет ингушского народа решил, что смысла в новом митинге нет. Организаторы отчитались перед народом во всем, что обещали сделать в рамках протеста: в проведении Съезда тейпов ингушского народа, Всемирного конгресса народа Ингушетии других акций. Дальше работа продолжается в правовом поле», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Магомед Муцольгов.



Напомним, акция протеста из-за ратификации договора между Чечней и Ингушетией проходила в Магасе с 4 октября. Сначала митинг был стихийным, однако вскоре власти Ингушетии согласовали его. Протестующие требовали вынести вопрос о границе между республики на референдум.