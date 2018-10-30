В здании дипмиссии Ватикана в Риме нашли фрагменты человеческих костей

17:31 | 31.10.2018

В одном из помещений здания нунциатуры (дипмиссии Ватикана) в Риме во время ремонтных работ нашли фрагменты человеческих костей, говорится в сообщении пресс-службы Святого престола. Для выяснения принадлежности останков на месте работают итальянские эксперты-криминалисты и ватиканская жандармерия.



Как сообщает The Guardian, останки могут принадлежать дочери сотрудника префектуры Папского Дома Эмануэле Орланди, исчезнувшей в Риме в 1983 году после окончания урока музыки. По другой версии, останки могут принадлежать другой несовершеннолетней девушке – Мирелле Грегори, пропавшей без вести в это же время. Тела обеих девушек обнаружены не были.