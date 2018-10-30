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Россия и мир


17:26 | 31.10.2018

Синоптики уверены, что климатическая зима наступит в Москве ближе к Новому году

Синоптики обещают приход климатической зимы в Москве ближе к концу декабря. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев. По его словам, пока зима в столице откладывается, передает «Росбалт».

Тепло столичному региону обеспечивает повышенная антициклональная активность. Киктев также отметил, что обычно средние температуры переходят в сторону отрицательных значений в десятых числах ноября. «Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к новогодним праздникам», - уточнил синоптик, сообщает rg.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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