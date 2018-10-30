Президент Ирана Роухани заявил, что страна не боится новых санкций США

17:12 | 31.10.2018

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что страна не боится новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters. «Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз», — сказал Роухани на заседании кабмина. Он также выразил уверенность, что иранский народ любит свою страну и сможет преодолеть все трудности.



Как напоминает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе с Ираном. В связи с этим второй пакет санкций против Ирана, в том числе энергетических, должен вступить в силу после 4 ноября.