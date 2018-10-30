Власти РФ могут ввести заградительные пошлины на нефть до конца недели

17:07 | 31.10.2018

Заградительные экспортные пошлины на нефть могут быть введены уже на этой неделе, если правительству не удастся договориться с нефтяниками о мерах стабилизации на топливном рынке. Об этом заявил премьер Медведев на заседании правительства, передают «Ведомости».



«Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — отметил глава правительства.



Как напоминает РБК, крупнейшие нефтяные компании весной согласились заморозить цены на заправках, а правительство в ответ снизило акцизы на бензин и дизель. С 1 января акцизы увеличатся в полтора раза. Кроме того, вырастет ставка НДС — с 18 до 20 %.