К соцсети «ВКонтакте» подали первый иск за передачу личных данных полиции

16:54 | 31.10.2018

В суд Санкт-Петербурга подан иск из-за разглашения соцсетью «ВКонтакте» личной информации пользователей. Иск подала жительница Уфы, которая требует взыскать с «ВКонтакте» 100 тысяч рублей за разглашение личной информации правоохранительным органам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Это первый иск к одной из крупнейших российских социальных сетей по этому поводу.



По словам адвоката девушки, информацию с ее личной страницы запросил Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии. В результате правоохранители узнали время и дату создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адрес. Позже полиция направила эти данные в Роскомнадзор, а тот в свою очередь запросил у девушки сведения об участниках одной из групп «ВКонтакте». После того как она отказалась их предоставить, на нее завели административное дело, отмечает НТВ.



Как напоминает РИА «Новости», только с начала года в российских регионах возбудили сотни уголовных дел «за репосты»: интернет-пользователей обвиняют в возбуждении ненависти и вражды из-за сохранения на страницах в соцсетях посторонних постов и картинок.