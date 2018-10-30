Путин подписал Концепцию миграционной политики в новой редакции

16:42 | 31.10.2018

Путин сообщил, что подписал в среду Концепцию миграционной политики в новой редакции, упрощающей процедуру получения российского гражданства, передает «Интерфакс». Об этом он заявил, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.



«Сегодня мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики, она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное местожительство соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», — заявил Путин. Он отметил, что сделана попытка снять барьеры и «разбюрократить эту систему».