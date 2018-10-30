Роскосмос назвал причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ»

16:34 | 31.10.2018

Роскосмос назвал причину аварии ракеты «Союз-ФГ», которая произошла 11 октября. В сообщении говорится, что всему виной неправильная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты, передает MK.ru. «Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.



Как напоминает РИА «Новости», одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.