СКР опубликовал фото устроившего взрыв в приемной ФСБ в Архангельске

16:26 | 31.10.2018

Управление Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и части 1 статьи 22 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов») по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области.



По версии следствия, взрыв на проходной в региональном управлении ФСБ в Архангельске совершил 17-летний студент одного из учреждений среднего профессионального образования областного центра.



СКР в «Твиттере» опубликовал фотографию подозреваемого, который держит в руках перед собой сумку синего цвета. По данным источника, юноша состоял в интернет-сообществе «анархистов» и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя, передает «Интерфакс».



Напомним, взрыв на проходной здания ФСБ произошёл сегодня утром в 8:52 мск. Во время взрыва погиб сам подрывник, трое сотрудников ФСБ ранены.