В Германии большую часть военной техники признали технически неисправной

13:33 | 31.10.2018

Только треть военной техники вооруженных сил Германии, поступившей в 2017 году, технически исправна. Об этом сообщает агентство DPA, в распоряжении которого оказался ответ парламентского статс-секретаря минобороны страны Петера Таубера на запрос депутата бундестага от Левой партии Матиаса Хена. Всего в прошлом году Вооруженные силы Германии получили 97 единиц крупногабаритной военной техники, из них к боевому применению были готовы 38 машин. При этом военное ведомство ставит своей целью довести этот показатель до 70%, отмечает немецкая газета Welt. По мнению немецких журналистов, проблемы вызваны увеличивающейся вовлеченностью Германии в военные операции НАТО — бундесвер участвует в 15 миссиях альянса.