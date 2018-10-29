Санкции РФ в отношении Украины затронут около 360 компаний и более 50 физлиц

13:21 | 31.10.2018

Санкции РФ в отношении Украины могут затронуть около 360 компаний и более 50 физических лиц, сообщил информационным агентствам источник в правительстве. По его словам, в ближайшее время документ будет передан на подпись премьер-министру Медведеву, а после опубликован, передает rg.ru.



Ранее Путин подписал указ о применении санкций в связи с недружественными действиями Украины. Он поручил правительству определить меры и составить «черный список», отмечает «Эхо Москвы».