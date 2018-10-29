В Индии построили самую высокую статую в мире

13:02 | 31.10.2018

В Индии открыли самую высокую статую в мире — Статую единства, сообщает BBC. Высота монумента составляет 182 м. Монумент, посвященный герою борьбы за независимость Индии Сардару Валлабхаи Пателю, установлен в штате Гуджарат близ города Вадодара. Памятник установлен на 58-метровый постамент, общая высота сооружения - около 240 метров.



Как отмечает russian.rt.com, вторая по высоте статуя в мире — статуя Будды Шакьямуни — находится в Мьянме и имеет высоту менее 116 метров.