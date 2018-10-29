Постпред России Небензя процитировал Пушкина на заседании СБ ООН

13:01 | 31.10.2018

Постоянный представитель России при ООН Небензя на заседании Совета Безопасности процитировал стихи Александра Пушкина, чтобы упрекнуть коллег в самообмане относительно ситуации на Украине. «У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: «Ах, обмануть меня не трудно!.. / Я сам обманываться рад!» Это про вас, господа», — приводит его слова РИА Новости. Таким образом Небензя обвинил западные страны в нежелании замечать украинский национализм. Он заявил, что шествие националистов по центру Киева не вызывает озабоченности у стран Евросоюза, в отличие от выборов главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.