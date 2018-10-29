Семерых членов экипажа российского судна «Норд» обменяли на украинских моряков

12:14 | 31.10.2018

Москва и Киев произвели обмен моряками в формате «семь на семь». В Крым уже вернулись члены экипажа судна «Норд», задержанного в марте 2018 года. В то же время российские власти отпустили украинских моряков с траулеров «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105». Они были задержаны погрануправлением ФСБ за незаконный промысел в исключительных экономических зонах РФ, передает russian.rt.com. Решению предшествовали переговоры российского омбудсмена Татьяны Москальковой с ее украинской коллегой Людмилой Денисовой.