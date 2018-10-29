Лидер Rammstein Тилль Линдеманн забрал певицу Светлану Лободу из больницы

12:06 | 31.10.2018

Лидер немецкой группы Ramstein Тилль Линдеманн забрал из больницы украинскую певицу Светлану Лободу, сообщили РИА Новости в пресс-службе артистки. Певец отложил съемки нового клипа и несколько дней назад из-за срочности прилетел в российскую столицу эконом-классом. При этом увидеть Лободу ему удалось только во время выписки.



Несколько дней назад Светлана Лобода была госпитализирована в одну из столичных больниц с подозрением на обструкцию почек. Вскоре певице сделали операцию, а ближайшие несколько концертов ей пришлось отменить.



Как напоминает lenta.ru, в конце мая певица родила дочь Тильду, при этом имя отца не раскрывалось. По слухам, им стал Линдеманн, однако на вопрос об отношениях между ней и солистом Rammstein Лобода тогда ответила уклончиво. Украинская поп-исполнительница познакомилась с Линдеманном в июле прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.