Четырнадцать российских университетов вошли в топ-1250 лучших вузов мира

11:55 | 31.10.2018

Четырнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019. Лучшие позиции заняли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (275-е место), НИЯУ МИФИ (419-е), Новосибирский государственный университет (433-е) и Московский физико-технический институт (460-е), передает РИА «Новости».



Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США), вторую и третью строчки также заняли американские вузы — Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. В целом в десятке лучших мировых учебных заведений почти все вузы американские, кроме двух британских. Это Оксфордский и Кембриджский университеты, которые расположились на пятой и седьмой строчках соответственно, сообщает РБК.