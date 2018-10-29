Россия и мир
11:55 | 31.10.2018
Четырнадцать российских университетов вошли в топ-1250 лучших вузов мира
Лидером рейтинга в этом году стал Гарвардский университет (США), вторую и третью строчки также заняли американские вузы — Массачусетский технологический институт и Стэнфордский университет. В целом в десятке лучших мировых учебных заведений почти все вузы американские, кроме двух британских. Это Оксфордский и Кембриджский университеты, которые расположились на пятой и седьмой строчках соответственно, сообщает РБК.
© «Вечерние Ведомости»
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