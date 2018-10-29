В Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв, один человек погиб

11:49 | 31.10.2018

В Архангельске у здания ФСБ произошел взрыв. В результате ЧП есть погибший: его личность устанавливается. Как отмечает iz.ru, погибший не являлся сотрудником ведомства. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Официальных данных о происшествии пока нет.